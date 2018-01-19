Суд взыскал с предприятия в ХМАО 1,2 млн рублей за травму сотрудника

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Суд в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре взыскал с предприятия 1,2 млн рублей за моральный ущерб и травму сотрудника, полученную на производстве. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

"Кондинский районный суд с участием прокурора рассмотрел гражданское дело по иску работника ООО "Компания по ремонту скважин "Евразия" о взыскании единовременной выплаты в результате получения травмы на производстве и компенсации морального вреда. Суд первой инстанции установил факт причинения истцу морального вреда в результате несчастного случая на производстве и взыскал с работодателя единовременную денежную выплату и компенсацию морального вреда в размере более 1,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина работал машинистом подъемника в данной компании. В апреле 2016 года при выполнении трудовых обязанностей на кустовой площадке Красноленинского месторождения в результате возгорания подъемного агрегата с ним произошел несчастный случай, который был квалифицирован как связанный с производством. В результате несчастного случая истец получил увечья в виде термического ожога.

"Согласно медицинскому заключению полученная травма отнесена к категории тяжелых, степень утраты профессиональной трудоспособности в размере 60%, в результате трудового увечья установлена третья группа инвалидности", - пояснили в пресс-службе.