Коммунальный работник в Югре получил 5,5 лет тюрьмы за дачу взятки

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Руководитель управляющей компании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО- Югре) получил 5,5 лет колонии и штраф в 11,2 млн рублей за взятку менее чем в полмиллиона рублей. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

"Пыть-Яхский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении руководителя управляющей компании ООО СП "Лифттехсервис". Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных "Дача взятки должностному лицу через посредника в значительном размере за совершение незаконных действий". Суд, учитывая позицию гособвинителя, назначил виновному наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 11,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с 2015 по 2016 год подсудимый, через посредника - главного бухгалтера управляющей компании, передавал начальнику отдела сбыта ресурсоснабжающей организации деньги в качестве взяток в размере 460 тыс. рублей за занижение размера стоимости услуги по водоснабжению и водоотведению.