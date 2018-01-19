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Реконструкция двух крупных лесопарков в Тюмени завершится в 2018 году

Новости Урала
19 января, 15:28 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 19, января. /ТАСС

В Гилевской роще работы планируют завершить в марте, в лесопарке "Затюменский" - в августе

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ТЮМЕНЬ, 19 января. /ТАСС/. Работы по реконструкции двух крупных лесопарков в Тюмени завершат в 2018 году. В рамках благоустройства территорий объекты будут оборудованы зонами для активного отдыха и занятий физической культурой, сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора Тюменской области.

"Реконструкция Гилевской рощи и лесопарка "Затюменский" в Тюмени завершится в этом году в рамках проекта "Мой парк". Все работы по благоустройству идут по графику. В Гилевской роще их планируют завершить в марте, в лесопарке - в августе", - говорится в сообщении.

По данным властей, в лесопарке в этом году запланировано проведение земляных и дорожных работ, обустройство пешеходных и велосипедных дорожек. "Будут установлены детские и тренажерные площадки, площадки для воркаута. Также появятся специально изготовленные каркасно-модульные боксы: велобаза, лыжная база и торговые павильоны", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на реконструкцию экопарка "Затюменский" будет направлено 228 млн рублей. Согласно проекту, на его территории появятся не только спортивные зоны, но и площадка для культурно-образовательных мероприятий. Лесопарковая зона является особо охраняемой территорией Тюменской области.

В департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области ранее добавили, что в 2018 году также начнутся работы по благоустройству других парков Тюмени, в частности Заречного парка, сквера Александра Моисеенко, будет продолжена и работа по благоустройству небольших "зеленых уголков".

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