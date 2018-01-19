Уральские артисты в Париже спели на французском "Катюшу" в поддержку ЭКСПО-2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Артисты Уральского государственного академического русского народного хора и ансамбля народных инструментов "Изумруд" выступили в Париже на приемах с участием делегатов стран-членов Международного бюро выставок (МБВ). Выступления прошли в рамках кампании в поддержку заявки Екатеринбурга на право проведения всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025, сообщили в пятницу в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Артисты Уральского государственного академического русского народного хора и ансамбля "Изумруд" дали два концерта в Париже. Визит свердловчан состоялся в рамках договоренностей, достигнутых в ноябре 2017 года в ходе встречи губернатора Евгения Куйвашева и ... посла РФ во Франции Алексея Мешкова. Творческие коллективы области выступили на приемах, организованных посольством РФ во Франции для делегатов стран-членов МБВ и российских соотечественников, проживающих во Франции", - говорится в сообщении.

Как сообщили в департаменте, артисты исполнили и композиции на французском языке. "Прозвучали песни "Подмосковные вечера" и "Катюша". В концерте также принял участие советский и российский камерный певец, исполнитель русских романсов Олег Погудин.

Всемирную универсальную выставку ЭКСПО-2025 планируется провести со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Решение о том, в какой стране она пройдет, примут на генассамблее МБВ в Париже в ноябре 2018 года, на право принять ее, помимо Екатеринбурга, претендуют Париж, Баку и Осака. В случае победы Екатеринбурга Россия примет выставку впервые. РФ ранее уже подавала заявку на проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге, но тогда проиграла Объединенным Арабским Эмиратам.

Тема российской конкурсной заявки - "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь - для будущих поколений". По оценке экспертов, в период проведения выставки Екатеринбург могут посетить 37 млн человек. Предполагается, что каждый посетитель в среднем проведет в регионе два дня и потратит приблизительно 14 тыс. руб. в сутки на проживание, питание, транспортные услуги и досуг.