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Транспортное предприятие в Югре начало внутреннюю проверку после высадки инвалида на мороз

Новости Урала
22 января, 15:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС

Ранее после сообщений местных СМИ свои проверки начали региональные прокуратура и следственное управление СКР

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Руководство "Ханты- Мансийского автотранспортного предприятия" проводит внутреннюю проверку после случая с женщиной-инвалидом, которую, по сообщениям СМИ, кондуктор высадил на мороз. Об этом сообщили ТАСС на предприятии в понедельник.

"Мы разбираемся в обстоятельствах случившегося, проводим внутреннюю проверку", - сказал представитель руководства предприятия.

В воскресенье местные СМИ сообщили, что в ХМАО кондуктор высадил из автобуса женщину, которая является инвалидом I группы. У нее не было социального проездного, который она не успела получить, однако имелось бессрочное удостоверение, подтверждающее инвалидность. Сообщалось, что после выхода из автобуса женщина поскользнулась и получила травмы. По данным Гидрометцентра региона, в этот день стоял 29-градусный мороз.

Ранее сообщалось, что свои проверки начали региональные прокуратура и следственное управление СКР.

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Ханты-Мансийский автономный округ
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