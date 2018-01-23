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Структура "Ростеха" в Свердловской области создаст полный цикл производства бериллия

Новости Урала
23 января, 15:22 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 23, января. /ТАСС

Производство планируется создать в поселке Малышева, где находится Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Предприятие "Малышева" в Свердловской области (подразделение Калининградского янтарного комбината, входящего в госкорпорацию "Ростех") планирует до 2025 года создать полный цикл производства бериллия, сообщила во вторник специалист по связям с общественностью предприятия Юлия Абрарова.

"Мы планируем до 2025 года создать центр компетенции по производству бериллия, то есть полный цикл производства бериллия: добычу руды - берилла, производство концентрата, из которого в будущем будет производиться металл. Для этого еще осенью мы заключили соглашение с Ведущим научно-исследовательским институтом химической технологии (ВНИИХТ). Они в советское время разрабатывали технологии для нашего рудника", - сказала она.

Специалисты института уже взяли на пробы руду и подтвердили запасы на месторождении. "Сейчас в России нет производства бериллия. Мы - единственная площадка, но нам надо еще очень много сделать. В советское время на "Малышева" производили концентрат, а дальше Казахстан выплавлял металл для космической и атомной промышленности", - сказала Абрарова.

Сейчас бериллий производят только в трех странах - США, Китае и Казахстане, мировой объем производства составляет около 300 тонн в год, уточнили на предприятии. Этот металл используют при производстве высокопрочных и легких деталей и приборов в аэрокосмической, машиностроительной и атомной отраслях, при изготовлении вооружений, ракетного топлива, телекоммуникационного оборудования и систем обнаружения. Мировая цена за один килограмм бериллия начинается от $5 тыс., сообщили на предприятии.

Обособленное подразделение (ОП) "Малышева" находится в поселке Малышева в Свердловской области. Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение - самое крупное месторождение изумрудов в Европе, одно из трех в мире и единственное в России.

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