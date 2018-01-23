Свердловские власти выделили 2 млн рублей на развитие волонтерства в 2018 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Власти Свердловской области выделили средства на развитие в регионе добровольчества и волонтерства. На эти цели будет направлено 2 млн рублей, сообщила во вторник журналистам директор департамента молодежной политики региона Ольга Глацких на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Выделены впервые средства на развитие добровольчества и волонтерства в Свердловской области, ранее такого не было. Сейчас это отдельная строчка в нашей государственной программе департамента молодежной политики. Средства выделены и утверждены законом о бюджете на 2018 год и плановый 2019-2020 гг. в размере 2 млн рублей. У нас заявка была на 9 млн рублей, соответственно мы будем отрабатывать увеличение при корректировках бюджетных в течение года", - сказала она.

По словам Глацких, финансирование, в частности, пойдет на обеспечение созданного в 2017 году Ресурсного центра добровольчества Свердловской области "Сила Урала" и привлечение экспертов для обучения волонтеров, в том числе в рамках нового проекта "Академия волонтеров", который будет запущен в регионе в 2018 году.

Ранее сообщалось, что "Академия волонтеров" предполагает обучение добровольцев по единым образовательным программам. Основной площадкой в Екатеринбурге станет готовящийся к открытию коворкинг-офис ресурсного центра, также запланированы выезды и по территории области.

"Создана межведомственная комиссия и совет по развитию добровольчества Свердловской области, разработан и утвержден план развития добровольчества до 2020 года, в каждом муниципальном образовании региона назначены ответственные за развитие добровольчества, сформирован реестр добровольческих организации области, их сегодня действует более 350. За прошедший год волонтеры обеспечили проведение более 4 тыс. мероприятий и акций", - добавил исполнительный директор центра "Сила Урала" Владислав Овчинников.

Ресурсный центр добровольчества "Сила Урала" создан в 2017 году для популяризации в регионе добровольчества. В центре готовят волонтеров для крупных событий, в том числе для ежегодной международной выставки "Иннопром" и Всемирной зимней универсиады в 2019 году.