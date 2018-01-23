Пробный автобусный рейс из Тюменской области в Казахстан отправят во вторник вечером

ТЮМЕНЬ, 23 января. /ТАСС/. Пробный автобусный рейс из автовокзала города Тобольска (Тюменская область) в Казахстан отправят во вторник вечером. Пока международное автобусное сообщение между Тюменской областью и соседней страной временно приостановлено из-за сильных морозов, сообщили ТАСС в справочной автовокзала Тюмени.

Ранее сообщалось, что из международных автобусных рейсов отменены поездки из Тюмени в город Петропавловск, Астану, Костанай, Караганду и Темиртау. Также отменены автобусные рейсы в Челябинск, Екатеринбург и Ханты-Мансийск, уточнили в управлении ГИБДД по Тюменской области.

"Пробный автобус в Казахстан отправится из Тобольска сегодня в 22:40 (20:40 мск). Пока автобусы из Казахстана не пускают из-за погодных условий", - сказала собеседница агентства, уточнив, что стоимость билетов не прибывших автобусов автовокзал возвращает в полном объеме.

По последним данным тюменского автовокзала, перевозчик принял решение отменить пробный автобусный рейс. Такое решение руководитель автотранспортного предприятия принял из-за установившихся морозов.

По данным тюменского гидрометцентра, 24 января в регионе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура ночью минус 29 - минус 34 градусов, при прояснении до минус 39 градусов.