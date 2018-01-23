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Уральские города отметят 80-летие со дня рождения Высоцкого конкурсами чтецов и концертами

Новости Урала
23 января, 16:29 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 23, января. /ТАСС

В музее Высоцкого в Екатеринбурге соберутся школьники со всей Свердловской области, чтобы прочесть произведения певца и поэта

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На территории музея Владимира Высоцкого в Екатеринбурге

На территории музея Владимира Высоцкого в Екатеринбурге

© Антон Буценко/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Города Свердловской и Тюменской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) отметят 80-летие со дня рождения певца, поэта и актера Владимира Высоцкого конкурсами чтецов, концертами и фестивалями. Об этом ТАСС сообщили во вторник организаторы мероприятий.

"25 января, традиционно в этот день, вход в музей Высоцкого в Екатеринбурге будет свободным. Днем у нас соберутся школьники со всей Свердловской области, чтобы прочесть произведения Владимира Семеновича. Этот конкурс мы проводим уже не первый год, старшеклассники готовят целые моноспектакли", - рассказала ТАСС директор музея Мария Головина.

Вечером 25 января в екатеринбургском музее бард Михаил Авдюшев исполнит песни Высоцкого, а 26 января в киноконцертном театре "Космос" пройдет концерт, ведущим которого станет актер, режиссер, сценарист и сын Высоцкого Никита Высоцкий. "На нем также выступят рок-музыкант Александр Скляр, участница шоу-проекта "Голос" Полина Конкина, актеры театра Наталья Третьякова и Алексей Зыков", - отметила Головина.

В Тюмени пройдет музыкально-поэтический фестиваль. По словам заместителя директора Тюменского концертно-театрального объединения Екатерины Дергачевой, запланированы две программы - "Читаем Высоцкого" и "Поем Высоцкого". "Фестиваль пройдет в формате открытого микрофона, мы ждем всех желающих", - сказала собеседница агентства.

Жителей Ямала приглашают на лекции о Высоцком в Ямало-Ненецкий музейно-выставочный комплекс имени Шемановского. "В Салехарде пройдет и концерт, на котором прозвучат записи с голосом поэта, его стихи и песни, под знаменитые композиции будет исполнено танго. О самых интересных страницах биографии поэта расскажут лекторы музея", - отметили в учреждении.

Память о Высоцком на Урале

Музей Высоцкого в Екатеринбурге был открыт в 2013 году. В основу экспозиции легли личные вещи Владимира Высоцкого. В Екатеринбурге поэт был два раза. В музее полностью восстановлен гостиничный номер, в котором он проживал.

В музее также представлен ряд экспонатов, которых нет нигде в мире: Mercedes, принадлежавший Высоцкому, а также восковая фигура певца, созданная скульптором Александром Сильницким по заказу екатеринбургского музея. В январе 2016 года экспозиция музея пополнилась уникальными вещами с аукциона в Париже, который организовала вдова Высоцкого, французская актриса Марина Влади.

О визите барда в Тюмень доподлинно неизвестно, но в репертуаре Высоцкого есть две песни, посвященные уральскому городу - "Революция в Тюмени" и "Тюменская нефть".

В 2016 году памятник Высоцкому был открыт в ямальском городе Новом Уренгое.

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Тюменская область Свердловская область Ямало-Ненецкий автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ
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