Тюменские биологи вывели семена льна для выращивания в экстремальных условиях Сибири

ТЮМЕНЬ, 24 января. /ТАСС/. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) получили первые поколения семян льна в рамках создания сорта, устойчивого к экстремальным условиям, для выращивания на территории Западной Сибири. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Получены первые мутантные поколения культуры льна. Они уже изучены специалистами на биостанции ТюмГУ "Кучак", где действует полевая лаборатория по изучению генетических ресурсов растений. В этом году ученые получат второе поколение, и также будут исследованы его свойства. Эксперименты проводятся в рамках созданного в ТюмГУ нового Института экологической и сельскохозяйственной биологии, или X-Bio", - сказала собеседница агентства.

По словам специалистов, повышение адаптационного потенциала видов растений является одной из важнейших задач в современных научных исследованиях. Профессор кафедры ботаники и биотехнологий Института биологии ТюмГУ Нина Боме отметила, что исследования позволяют отобрать растения, устойчивые к низким температурам и к болезням.

Подразделение X-Bio создано на базе университета в конце 2017 года. Институт станет новым научным центром в области изучения фундаментальных основ биологической безопасности растений. Планируется, что в 2018 году в вузе будет создана новая лаборатория для проведения исследований по разработке новых способов защиты растений.

Также ранее сообщалось, что ученые ТюмГУ рамках международного проекта SASCHA, направленного на адаптацию сельского хозяйства Западной Сибири к глобальным изменениям климата, создали гибриды яровой мягкой пшеницы, которые обладают способностью приспосабливаться к разным условиям. Гибриды, созданные из сортов, рекомендованных для Западной Сибири и Германии, испытывали на биостанции и на трех участках, которые находятся в Тюменской области, землях Баден-Вюртемберг и Нижней Саксонии в Германии.

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