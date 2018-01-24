Тюменские ученые создадут для аграриев биопрепарат для защиты растений

ТЮМЕНЬ, 24 января. /ТАСС/. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) разработают биопрепарат на основе бактерий для защиты растений от болезней и стимуляции их роста. Главными потребителями препарата станут агропромышленные производства и садоводы, сообщили в среду в пресс-службе вуза.

"В ТюмГУ разрабатывают биопрепарат на основе бактерий для защиты растений от фитопатогенов (возбудителей болезней) и стимуляции роста растений. Проект стал победителем конкурса "Умник" Фонда содействия инновациям и получит финансирование в размере 500 тыс. рублей. Препарат создается на основе композиции трех штаммов, это позволит скомбинировать свойства каждого из них таким образом, чтобы способствовать увеличению спектра противомикробного действия и стимулирующей активности препарата", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что потребителями препарата станут не только агропромышленные производства, но и дачники и садоводы. "Болезни сельскохозяйственных растений снижают урожайность на 15-20%. В настоящее время аграрии предпочитают применять дешевые химические средства защиты, однако этот путь является потенциально опасным. Использование химикатов позволяет добиться устойчивости растений, но при этом страдают такие качества конечной продукции, как микроэлементный состав, полезность и безопасность для здоровья потребителей", - приводит пресс-служба слова руководителя проекта Константина Несытых.

Работы будут проводиться на базе Центра биотехнологии и генодиагностики ТюмГУ. "В рамках реализации проекта планируется получение патента на изобретение. Разрабатываемый препарат будет поставляться в виде сухого порошка в пакетиках", - пояснили в вузе.

Ранее сообщалось, что в конце 2017 года в ТюмГУ также был создан Институт экологической и сельскохозяйственной биологии, или X-Bio. Он станет новым научным центром в области изучения основ биологической безопасности растений. Планируется, что в 2018 году в вузе будет создана новая лаборатория для проведения исследований по разработке новых способов защиты растений.