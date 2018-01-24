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Суд приобщил медицинские документы к материалам уголовного дела экс-сенатора Цыбко

Новости Урала
24 января, 16:10 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

В судебном заседании по просьбе адвокатов Цыбко объявлен перерыв до 5 февраля

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 января. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Челябинский областной суд в среду продолжил рассмотрение в апелляционной инстанции уголовного дела в отношении бывшего члена Совета Федерации Константина Цыбко, осужденного на девять лет за взяточничество. Во время заседания к материалам дела приобщили заключение врача о том, что у экс-сенатора есть заболевание, которое включено в перечень препятствующих содержанию под стражей, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы суда Евгения Нациевская.

"Сегодня в судебном заседании суд удовлетворил ходатайство стороны защиты и приобщил к материалам дела заключение врача-нейрохирурга. Согласно документу, у осужденного имеется объемное внемозговое образование... Из заключения следует, что имеющееся заболевание включено в перечень препятствующих содержанию осужденного под стражей. Суд довел до сведения участников процесса, что <...> будет инициировать обсуждение вопроса о прохождении Цыбко судебно-медицинского освидетельствования", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в судебном заседании по просьбе адвокатов Цыбко объявлен перерыв до 5 февраля.

Ранее сообщалось, что 3 августа суд города Озерска Челябинской области признал Цыбко виновным во взяточничестве и приговорил его к лишению свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также к штрафу в 70 млн рублей. Сразу после вынесенного приговора Цыбко и его защита подали апелляционную жалобу. Сторона обвинения также не согласна с вынесенным приговором и требует его ужесточения.

Как полагает следствие, в 2011 году Цыбко получил от главы администрации Озерского городского округа Евгения Тарасова не менее 11 млн рублей за оказанное ему содействие в назначении на указанную должность. Также, по данным следствия, в 2012 году Цыбко как лично, так и при посредничестве Тарасова получил 10 млн рублей от предпринимателя Олега Лакницкого за лоббирование его коммерческих интересов и создание благоприятных условий для развития бизнеса на территории Озерского городского округа и иных районов Челябинской области.

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