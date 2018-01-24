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Около 800 детей-сирот получат квартиры в Свердловской области в 2018 году

Новости Урала
24 января, 16:14 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 24, января. /ТАСС

В 2017 году квартиры получили почти тысяча детей-сирот из 40 муниципалитетов региона

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Порядка 800 детей-сирот в Свердловской области получат жилье в 2018 году. Об этом в среду сообщает департамент информационной политики региона.

"В 2018 году на строительство и приобретение жилья для детей сирот областное правительство направит 850 млн рублей. Из федерального бюджета на эти цели поступит 234,7 млн рублей. Планируется, что свое жилье получат около 800 детей-сирот", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в 2017 году квартиры получили почти тысяча детей-сирот из 40 муниципалитетов Свердловской области, на их строительство из бюджетов разных уровней было выделено порядка 1 млрд рублей.

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