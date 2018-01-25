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Коммунальщики восстановили холодное водоснабжение жилых домов в Екатеринбурге после аварии

Новости Урала
25 января, 15:54 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, января. /ТАСС

Без холодной воды оставались 22 дома

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Коммунальные бригады восстановили холодное водоснабжение в 22 жилых домах Екатеринбурга, прерванное 24 января из-за аварии на трубопроводе. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"В 16:21 по местному времени (14:21 мск) аварийные бригады завершили ремонтные работы на водоводе на улице Симферопольской в Екатеринбурге. Холодное водоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

24 января на трубопроводе холодного водоснабжения в Екатеринбурге произошла авария, из-за чего была временно ограничена подача холодного водоснабжения в 22 жилых домах по улицам Окраинная и Симферопольская. К домам был организован подвоз воды.

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