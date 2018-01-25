"Уралвагонзавод" вложил более 550 млн руб. в развитие IT-технологий в 2017 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") направила более 550 млн рублей на развитие IT-технологий в 2017 году. IT-специалистами УВЗ в прошлом году было отражено 427 сетевых атак, ликвидированы 543 попытки проникновения, предотвращено 2113 вирусных заражений, сообщили в четверг в пресс-службе УВЗ.

"Более 550 млн рублей корпорация "Уралвагонзавод" направила в 2017 году на развитие и внедрение информационных технологий. Работа велась системно на всех предприятиях интегрированной структуры. В 2017 году было заблокировано 13743 попыток доступа к информационным ресурсам, закрыто 2086 уязвимостей информационных систем, предотвращено 2113 вирусных заражений, заблокировано 76250 сообщений электронной почты, содержащих угрозу безопасности", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что в первую очередь IT-структуры обеспечивали планирование, контроль и оперативное управление, расчет потребности в ресурсах, учет движения товарно-материальных ценностей, мониторинг работы оборудования. Всего на предприятиях функционировали 32 информационные системы. Внедрялись базовые программные платформы.

"В системах ERP [планирование ресурсов предприятия - организационная стратегия интеграции производства и операций, управления трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления активами] предприятий функционирует более 10 тыс. рабочих мест, установлено 15320 обновлений систем и программного обеспечения, только на головном предприятии в системе ERP осуществляется более 120 тыс. транзакций ежедневно. IT-специалистами УВЗ также был гарантирован необходимый уровень автоматизации финансово- экономической деятельности интегрированной структуры и ее информационная безопасность", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что практически все конструкторы и технологи работают с автоматизированными системами проектирования, при этом более 67% составляет программное обеспечение отечественной разработки.

"Подводя итоги 2017 года, необходимо отметить, что поставленные руководством корпорации задачи по обеспечению управления предприятиями "Уралвагонзавода", автоматизации финансово-хозяйственной деятельности, конструкторско-технологической подготовки и производственной деятельности выполнены в полном объеме. Повышена оперативность принятия управленческих решений. В 2018 году предстоит масштабная работа по интеграции информационных систем, дальнейшее развитие автоматизации производственных процессов", - приводит пресс-служба слова директора по информационным технологиям корпорации "Уралвагонзавода" Михаила Кохана.

О корпорации

"Уралвагонзавод" - крупнейшее российское предприятие тяжелого машиностроения, разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн. В конце 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций УВЗ из федеральной собственности "Ростеху".