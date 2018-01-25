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Челябинский губернатор просит навести порядок в части, где погибли призывники из региона

Новости Урала
25 января, 16:00 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

В поселке Сокол Пермского края за последние пять лет погибли трое призывников из Челябинской области

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 января. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил министру обороны России Сергею Шойгу письмо с просьбой принять необходимые меры по обеспечению безопасности призывников в войсковой части в поселке Сокол Пермского края, где за последние пять лет погибло трое призывников из Челябинской области. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.

"С 2013 по 2018 год в войсковой части № 88503 погибло трое призывников из Челябинской области. Борис Дубровский попросил Сергея Шойгу принять необходимые меры к обеспечению безопасности призывников и недопущению трагических ситуаций снова. Соответствующее письмо от имени Бориса Дубровского направлено в военное ведомство", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова взяла на контроль расследование смерти призывника из Магнитогорска, которого 5 января нашли мертвым на территории войсковой части в поселке Сокол Пермского края. По факту смерти возбуждено уголовное дело.

По данным местных СМИ, в той же части в 2013 году погиб призывник Игорь Филичев из Златоуста, а в 2017 году - Максим Михайлов из Карталов.

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Пермский край Челябинская область
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Дубровский, Борис Александрович
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