Челябинский губернатор просит навести порядок в части, где погибли призывники из региона

ЧЕЛЯБИНСК, 25 января. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил министру обороны России Сергею Шойгу письмо с просьбой принять необходимые меры по обеспечению безопасности призывников в войсковой части в поселке Сокол Пермского края, где за последние пять лет погибло трое призывников из Челябинской области. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.

"С 2013 по 2018 год в войсковой части № 88503 погибло трое призывников из Челябинской области. Борис Дубровский попросил Сергея Шойгу принять необходимые меры к обеспечению безопасности призывников и недопущению трагических ситуаций снова. Соответствующее письмо от имени Бориса Дубровского направлено в военное ведомство", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова взяла на контроль расследование смерти призывника из Магнитогорска, которого 5 января нашли мертвым на территории войсковой части в поселке Сокол Пермского края. По факту смерти возбуждено уголовное дело.

По данным местных СМИ, в той же части в 2013 году погиб призывник Игорь Филичев из Златоуста, а в 2017 году - Максим Михайлов из Карталов.