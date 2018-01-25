Свердловский омбудсмен хочет вернуть уроки права в школы для предотвращения конфликтов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова работает над возвращением уроков права в школьную программу в регионе для предотвращения конфликтов и инцидентов аналогичных тем, которые произошли в Перми и в поселке Сосновый Бор республики Бурятия. В образовательных учреждениях региона уже введен механизм медиации, что позволяет без последствий решить до 90% всех конфликтов в свердловских школах, сообщила Мерзлякова в четверг журналистам.

Ранее сообщалось, что десятиклассник и его знакомый пришли в школу № 127 в Перми, вооружившись ножами, напали на учеников и учительницу, нападавшие также ранили друг друга и были госпитализированы. Позже инцидент произошел в школе №5 поселка Сосновый Бор (Бурятия), где подросток с топором напал на учеников 7 класса, а затем поджег учебное помещение. Пострадали семь человек, возбуждены уголовные дела.

"Еще несколько лет назад мы не могли справиться с конфликтностью в наших школах, поэтому начали искать выходы вместе с председателем областного суда, региональном министром образования и пришли к выводу, что в образовательных учреждениях региона будем развивать медиацию для решения проблем. Кроме того, для предотвращения конфликтных ситуаций нужно вернуть уроки права в школы, которые ранее проводились, но затем были отменены. В регионе есть порядка 300 профессиональных педагогов по данной тематике, которые могут работать с детьми", - отметила Мерзлякова на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Омбудсмен уточнила, что этот вопрос отражен в специальном докладе, который она представит губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву на следующей неделе. "Сейчас на федеральном уровне Татьяна Николаевна Москалькова (уполномоченный по правам человека в РФ) планомерно проводить работу по возвращению уроков права в школьную программу. На мой взгляд, раньше в России не совсем правильно преподавали право, читали закон и все. Преподавания самого права ничего не даст, поэтому нужно из уроков сделать подобие правового пространства", - подчеркнула омбудсмен, добавив, что таким образом удастся справиться с негативным поведением в школах.

С мнением свердловского омбудсмена согласен и доцент кафедры педагогики и психологии Уральского федерального университета Рустам Муслумов. "Уроки права должны проходить в формате интерактива, а не скучных лекций. Только так от них будет положительный эффект", - отметил Муслумов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

В свою очередь член Ассоциации юристов России, Международной ассоциации юристов, управляющий партнер адвокатского бюро "Пучков и партнеры" Денис Пучков считает, что для решения конфликтных ситуаций в школе не должно быть дисбаланса в правах между педагогом и родителями ученика. "Пока права ребенка и права родителей выше, учитель виноват уже за любое колкое слово. Есть еще и психологический момент, каждый учитель должен знать своих учеников и предвидеть негатив со стороны подростков, но когда у него нет помощников в виде социальных работников и психологов, то он не знает куда идти, так как директор школы не решает данный вопрос. К каждому педагогу невозможно приставить охранника, а вот охранять его правом возможно", - добавил Пучков.