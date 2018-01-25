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Танки "Шерман" и "Кромвель" пополнили коллекцию музея военной техники УГМК

Новости Урала
25 января, 16:52 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, января. /ТАСС

Обе машины участвовали в боях союзных войск против фашистов

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Средний танк М4 "Шерман" модификации HVSS
Средний танк М4 "Шерман" модификации HVSS
Средний танк М4 "Шерман" модификации HVSS
© Пресс-служба Уральской горно-металлургической компании
Танк "Кромвель"
Танк "Кромвель"
Танк "Кромвель"
© Пресс-служба Уральской горно-металлургической компании
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Средний танк М4 "Шерман" модификации HVSS
© Пресс-служба Уральской горно-металлургической компании
Танк "Кромвель"
© Пресс-служба Уральской горно-металлургической компании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Новые экспонаты - танки времен Второй мировой войны, североамериканский "Шерман" и британский "Кромвель" - пополнили коллекцию музея военной техники Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Обе машины участвовали в боях союзных войск против фашистов, при этом "Шерман" был третьим по массовости танком в мировой истории, сообщили в четверг в пресс-службе УГМК.

"Коллекция основных танков союзников СССР по Антигитлеровской коалиции, представленная в музее военной техники УГМК, пополнилась двумя новыми экспонатами - североамериканским средним танком М4 "Шерман" модификации HVSS и британским "Кромвелем". Оба экспоната размещены на открытой площадке музейного комплекса", - говорится в сообщении.

По данным УГМК, с февраля 1942 года по июль 1945 года было выпущено почти 50 тыс. единиц танка "Шерман", что делает его третьим по массовости в мировой истории и самой массовой боевой гусеничной машиной США. "Порядка 4 тыс. таких танков было поставлено в СССР по программе ленд-лиза. "Шерман" принимал участие во многих крупных сражениях Великой Отечественной войны", - отмечают в УГМК.

С 2016 года модификация "Шерман" М4А4 экспонируется на площадке музея военной техники УГМК, однако танк в модификации HVSS станет первым в коллекции музея. "Главной особенностью представленной модификации "Шермана" является глубокая модернизация подвески, которая получила обозначение HVSS. Именно это решение повысило надежность машины и обеспечило долгую жизнь "Шерманам", которые с новыми типами пушек и башен служили в разных странах вплоть до середины 70-х годов ХХ века", - цитирует пресс-служба УГМК заместителя руководителя музея военной техники Кирилла Якимова.

Как отмечают сотрудники музея военной техники УГМК, танк "Кромвель" считается лучшим английским танком Второй мировой войны, однако он уступал близким по классу танкам союзников. В Советский Союз в порядке ознакомления англичане направили шесть "Кромвелей".

Музей УГМК "Боевая слава Урала" считается одной из самых крупных российских выставочных площадок военно- технического профиля. В коллекции музея собрано более 200 единиц военной техники и раритетных автомобилей, уникальные коллекции отечественных наград, воинских регалий, массогабаритных макетов холодного и огнестрельного оружия, а также униформа, снаряжение, знаки отличия российских вооруженных сил. В 2016 году авторскому коллективу музея была присуждена премия правительства Российской Федерации в сфере туризма.

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