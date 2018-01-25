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"Газпром" инвестировал более 90 млрд рублей в развитие производств в ХМАО за пять лет

Новости Урала
25 января, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС

В текущем году инвестиции компании в Югру оцениваются в 3,8 млрд рублей

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. ПАО "Газпром" инвестировало более 90 млрд рублей в расширение Пунгинского подземного хранилища и развитие мощностей Сургутского завода по стабилизации конденсата, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО). Такие данные были озвучены в ходе рабочей встречи председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и губернатора ХМАО Натальи Комаровой, сообщили в пресс-службе компании.

"На встрече был рассмотрен ход реализации соглашения о сотрудничестве. Отмечен значительный масштаб инвестиционной деятельности компании на территории округа. Так, в 2012-2017 годах общий объем капитальных вложений "Газпрома" (вместе с дочерними обществами, без учета "Газпром нефти") составил 92,5 млрд рублей. Средства были направлены, в частности, на расширение Пунгинского подземного хранилища и развитие мощностей Сургутского завода по стабилизации конденсата", - уточнили в пресс- службе.

Там добавили, что в текущем году инвестиции "Газпрома" в ХМАО оцениваются в 3,8 млрд рублей.

На встрече Миллер и Комарова также обсудили вопросы газификации населенных пунктов ХМАО. С 2008 года компания построила в Югре четыре межпоселковых газопровода. "Со своей стороны правительство округа полностью выполнило обязательства по подготовке потребителей к приему газа, в том числе переведено на газ 6 котельных, газифицировано свыше 1,5 тыс. домовладений и квартир. В результате совместной работы уровень газификации региона увеличен с 22,8% (2008) до 39,7% (2017)", - уточнили в пресс-службе

В настоящее время "Газпром" ведет проектирование межпоселкового газопровода к поселку Зеленоборск в Советском районе. Завершается процедура согласования программы развития газоснабжения и газификации округа на период до 2021 года. Также продолжается работа по развитию рынка газомоторного топлива в ХМАО. Здесь действует сеть из восьми автомобильных газонаполнительных компрессорных станций "Газпрома".

Кроме того, выбрана площадка для сооружения первой станции в административном центре региона - в городе Ханты-Мансийске.

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