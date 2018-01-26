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Жители Тюменской области собрали почти 12 тыс. батареек в рамках акции по спасению ежей

Новости Урала
26 января, 16:11 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 26, января. /ТАСС

Соли тяжелых металлов, которые содержатся в батарейках, при попадании в почву могут вызвать тяжелые отравления у животных, пояснили организаторы акции

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© Валерий Матыцин/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 26 января. /ТАСС/. Жители города Тобольска Тюменской области собрали 12 тыс. использованных батареек в рамках экологической акции по спасению ежей. Соли тяжелых металлов, которые содержатся в батарейках, при попадании в почву могут вызвать тяжелые отравления у животных, в том числе ежей, поэтому было принято решение провести такую акцию, сообщила в пятницу ТАСС руководитель тюменского экологического добровольческого объединения "Круговорот" Кристина Шелемеха.

"Одна батарейка при разложении загрязняет два [квадратных] метра почвы, что является ареалом обитания одного ежа. К сожалению, проблема утилизации батареек остро стоит в регионе. Поэтому и проводится данная экологическая акция, чтобы хоть как-то помочь обитателям леса, в частности, ежам. Стихийные свалки, куда сбрасывают батарейки, в Тюменской области, в том числе Тобольске, расположены близко к лесам, и от химических веществ, выделяемых при их разложении батареек, страдают животные", - сказала Шелемеха.

По данным администрации города Тобольска, в рамках акции уже собрано и сдано на переработку более 11,8 тыс. батареек. "Когда мы награждали детей, которые сдали больше всего батареек, были те, кто сдавал по 200 и 300 штук. И сейчас дети не выкидывают их, а копят дома и готовятся 12 июня принять участие в следующем этапе акции", - сообщили в пресс-службе городской администрации.

По словам Шелемехи, проблема массовых акций по сбору батареек в том, что организаторы не учитывают логистику утилизации вторсырья. По ее словам, в регионе нет пунктов приема, рассчитанных на такое количество батареек.

"Организаторы акций должны заключать договор на передачу батареек компании, которые их на переработку отправят. Батарейки - это единственный вид сырья, за который нужно платить при сдаче: например, переработка 1 кг батареек на заводе "Мегаполис Ресурс" в Челябинске стоит 120 рублей. Люди часто не учитывают логистику, и мы получаем ситуацию, когда батарейки лежат в гараже. Вот "Зеленый хоровод" (экологическая организация в Тюмени - прим. ТАСС) набрали уже 2 тонны батареек, ни один килограмм еще не сдан - ребята ищут спонсоров, чтобы батарейки отправить", - сказала она.

Как в свою очередь сообщил ТАСС гендиректор компании по переработке батареек "Мегаполис Ресурс" Владимир Мацюк, в регионе уже идет работа по созданию инфраструктуры по сбору и утилизации батареек. "Системно мы работаем по созданию инфраструктуры, пытаемся решить этот вопрос", - сказал он.

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