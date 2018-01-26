Директор магнитогорского цирка арестован до 25 марта по делу о взятке

ЧЕЛЯБИНСК, 26 января. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Центральный районный суд Челябинска в пятницу заключил под стражу на два месяца, до 25 марта, директора Магнитогорского государственного цирка, обвиняемого в получении взятки, сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Наталья Прохорова.

"В пятницу Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу на два месяца, до 25 марта, директора магнитогорского цирка Олега Хотима. Во время заседания следователь обосновал ходатайство о заключении Хотима под стражу тем, что у следствия есть основания полагать, что обвиняемый может скрыться. А Хотим просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста и обосновал это тем, что у него есть несовершеннолетние дети", - сказала собеседница агентства.

Сообщалось, в управлении Следственного комитета по Челябинской области в отношении Хотима возбуждено уголовное дело о получении взятки. По данным следствия, 24 января в Челябинске Хотим получил 150 тыс. руб. за заключение договора на оказание транспортных услуг на 1 млн руб. Ранее подозреваемым была получена часть взятки в сумме 30 тыс. руб.