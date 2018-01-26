Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Директор магнитогорского цирка арестован до 25 марта по делу о взятке

Новости Урала
26 января, 16:20 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

По данным следствия, 24 января Олег Хотим получил 150 тыс. рублей за заключение договора на оказание транспортных услуг на 1 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 26 января. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Центральный районный суд Челябинска в пятницу заключил под стражу на два месяца, до 25 марта, директора Магнитогорского государственного цирка, обвиняемого в получении взятки, сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Наталья Прохорова.

"В пятницу Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу на два месяца, до 25 марта, директора магнитогорского цирка Олега Хотима. Во время заседания следователь обосновал ходатайство о заключении Хотима под стражу тем, что у следствия есть основания полагать, что обвиняемый может скрыться. А Хотим просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста и обосновал это тем, что у него есть несовершеннолетние дети", - сказала собеседница агентства.

Сообщалось, в управлении Следственного комитета по Челябинской области в отношении Хотима возбуждено уголовное дело о получении взятки. По данным следствия, 24 января в Челябинске Хотим получил 150 тыс. руб. за заключение договора на оказание транспортных услуг на 1 млн руб. Ранее подозреваемым была получена часть взятки в сумме 30 тыс. руб.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Челябинская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гордон снимает свою кандидатуру с выборов президента
2
Фигуристы Столбова и Климов отказались от участия в предолимпийском сборе в Японии
3
Как отреагировали зрители, которые смогли посмотреть "Смерть Сталина"
4
СК не проверяет кинотеатр "Пионер" в Москве после показа фильма "Смерть Сталина"
5
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
6
В Ташкенте скончался 11-месячный ребенок, из тела которого врачи извлекли 13 стальных игл
7
Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд
Темы дня
Новости партнеров
Реклама