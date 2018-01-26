Двое участников банды пойдут под суд за нападения на предпринимателей

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении двух участников вооруженной банды, обвиняемых в нападениях на предпринимателей, направлено в суд. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"ГСУ СК России завершено расследование уголовного дела по обвинению Артура Галиаскарова и Марселя Зарипова в совершении серии преступлений по ч. 3 ст. 161, ч. 4 ст. 162, ч. 2 ст. 222 УК РФ ("Грабеж", "Разбойные нападения и приготовление к разбою, совершенные организованной группой и в особо крупном размере", "Незаконное хранение огнестрельного оружия")", - сообщила она.

Зарипов также обвиняется в участии в незаконном вооруженном формировании и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконном хранении наркотических веществ.

По версии следствия, Галиаскаров и Зарипов в период в 2012-2015 годах на территории Тюменской и Свердловской областей в составе организованных преступных групп в ходе нападений похитили имущество на общую сумму более 30 млн рублей, принадлежащее ОАО "Запсибкомбанк", ООО "Остен", ООО "Агат" и ООО ПГ "Уралвтормет".

Кроме того, Зарипов, по данным следствия, в декабре 2014 года прибыл в Сирию, где вступил в запрещенное на территории РФ незаконное вооруженное формирование "Джейш- аль Мухаджрин валь-Ансар" и прошел обучение в тренировочном лагере боевиков, где находился до марта 2015 года. "Возвратившись в город Екатеринбург, Зарипов в августе 2016 года приобрел и хранил без цели сбыта наркотические средства в крупном размере", - добавила Петренко.

По ее словам, Галиаскаров и Зарипов вместе с другими участниками организованной группы запланировали разбойное нападение на индивидуального предпринимателя, однако не довели свой умысел до конца по не зависящим от них обстоятельствам. "Деятельность организованных групп изобличена и пресечена, другие участники ранее привлечены к уголовной ответственности, в отношении них уголовные дела выделены в отдельное производство и рассматриваются судом по существу", - добавила представитель СК.