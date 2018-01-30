Решение суда взыскать 2,5 млн руб. с егеря за ремонт дороги в Курганской области отменено

ЧЕЛЯБИНСК, 30 января. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Челябинский областной суд во вторник отменил решение Кунашакского районного суда, согласно которому егерь охотхозяйства "Коклан" Ихтиандр Шарипов, самовольно отремонтировавший полевую дорогу, ведущую из Курганской области к челябинским охотничьим угодьям, должен был возместить 2,5 млн рублей ущерба. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы суда Евгения Нациевская.

"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрел в апелляционном порядке гражданское дело по иску Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Курганской области к Ихтиандру Шарипову, отменил решение Кунашакского районного суда от 5 октября 2017 года в части удовлетворения требований к Шарипову, в полном объеме отказав истцам...", - сказала собеседница агентства.

По словам адвоката егеря, Шарипов в охотхозяйстве "Коклан" по своей инициативе повысил уровень 500-метрового подтапливаемого участка полевой дороги, которая проходит по территории Курганской области и ведет к угодьям охотхозяйства в Челябинской области. Дорогу отсыпали взятым вдоль нее же грунтом.

В октябре 2017 года Кунашакский районный суд по иску управления Россельхознадзора по Курганской области признал Шарипова виновным в уничтожении плодородного слоя почвы, оштрафовал его на 8 тысяч рублей и обязал возместить нанесенный ущерб на сумму 2,5 млн рублей, провести рекультивацию плодородного слоя. Егерь обжаловал это решение в Челябинский областной суд.

Охотничье хозяйство "Коклан" расположено в Кунашакском муниципальном районе Челябинской области, на северо-востоке проходит по границе Курганской области, создано в 1957 году. Охота ведется на косулю, кабана, зайца, лисицу, глухаря, тетерева, уток и других животных.