Каршеринг "Делимобиль" почти втрое увеличит автопарк в Екатеринбурге к матчам ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Сервис краткосрочной аренды автомобилей (каршеринг) "Делимобиль" планирует увеличить автомобильный парк в Екатеринбурге почти в три раза в преддверии матчей чемпионата мира по футболу летом 2018 года. Об этом во вторник сообщил ТАСС генеральный директор сервиса Леонид Сысоев.

"Мы однозначно будем увеличивать парк в скором времени. В ближайшие полтора-два месяца парк будет составлять до 100 автомобилей, так как мы наблюдаем большой спрос. Сейчас в Екатеринбурге находится 50 машин. К ЧМ-2018 в городе будет находиться до 150-200 автомобилей, а к концу года должно быть 300 машин", - сказал он.

"Делимобиль" - один из первых российских сервисов каршеринга, открывшийся в 2015 году. Основу автопарка компании составляют машины Hyundai Solaris. Все автомобили оборудованы автоматической коробкой передач, парктроником, зарядками для мобильных телефонов, кондиционером, а также подогревом сидений и другими системами.