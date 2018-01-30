Прокуратура нашла нарушения в школе в Челябинской области, где один ученик ранил другого

ЧЕЛЯБИНСК, 30 января. /ТАСС/. Прокуратура выявила нарушения требований антитеррористического, противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства в школе в поселке Смольное Сосновского района Челябинской области, где две недели назад ученик ранил ножом другого ученика. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошел 17 января. В ходе драки на перемене между двумя учениками, имеющими задержку в развитии, один ранил другого ножом, пострадавшего госпитализировали, его жизнь вне опасности. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

"Во время прокурорской проверки установлено, что в Смольнинской общеобразовательной школе не соблюдались требования антитеррористического, противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства, в частности, не оборудовано внешнее видеонаблюдение... отсутствуют запирающие устройства на воротах, нарушена целостность ограждения по периметру. Заблокирован эвакуационный выход <...> Не отбираются суточные пробы от каждой партии приготовленных блюд", - сообщает прокуратура.

По итогам прокурорской проверки также сделан вывод, что "районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав не организовала работу по профилактике правонарушений в подростковой среде". Главе Сосновского муниципального района внесено представление с требованием привлечь виновных к ответственности.