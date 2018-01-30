Экс-бухгалтера МВД в Курганской области подозревают в присвоении 495 тыс. руб.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера одного из подразделений управления МВД по Курганской области. Женщину подозревают в присвоении почти полумиллиона рублей, сообщили во вторник в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что дело возбудили по статье УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере".

"По версии следствия, с января 2015 года по ноябрь 2017 года подозреваемая при формировании реестров на перечисление зарплаты и иных установленных законом выплат сотрудникам учреждения, вносила заведомо ложные сведения о причитающейся ей заработной плате", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина незаконно присвоила 495 тыс. рублей.