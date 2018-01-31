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Уральские ученые с коллегами из Белоруссии планируют создавать дроны для аграриев

Новости Урала
31 января, 16:16 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 31, января. /ТАСС

Аппараты могут использоваться для распыления удобрений на полях

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Ученые Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) договорились о сотрудничестве с Белорусской государственной сельскохозяйственной академией в создании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые могут использоваться для распыления удобрений на полях аграриев. Об этом в среду сообщили в пресс-службе УрГАУ.

"Ученые УрГАУ не первый год занимаются вопросом разработки интеллектуальных систем для сельского хозяйства. Речь идет о беспилотной летательной технике различного назначения и изобретении, которое позволит равномерно вносить удобрения в почву за счет уникального способа внутреннего распыления. Белорусские ученые заинтересовались разработками уральских коллег по точному земледелию и механизации химической защиты растений", - говорится в сообщении.

По словам заведующего кафедрой сельскохозяйственных машин Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Павла Новицкого, эти технологии востребованы среди фермеров, поэтому очень актуальны для аграрной науки. "Разработки коллег из УрГАУ превосходят наши. Нам, безусловно, интересен обмен опытом и дальнейшее деловое сотрудничество в плане совместных научных исследований и разработок. В такой кооперации, на мой взгляд, у нас большие перспективы", - приводит пресс-служба слова Новицкого.

В рамках подписанного соглашения стороны планируют проведение совместных исследований по разработке дронов, датчиков и систем, которые позволят повысить качество химической защиты растений и внесения жидких минеральных удобрений.

"Ученые нашего вуза активно занимаются разработкой роботов для растениеводства. К примеру, мы работаем над созданием дрона работоспособностью до двух часов и общей грузоподъемностью 70 кг. Пока аналогов подобного изобретения нет во всем мире", - цитирует пресс-служба декана факультета транспортно-технологических машин и сервиса УрГАУ Мамеда Юсупова.

УрГАУ - один из крупнейших в РФ вузов, готовящих специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса. Учредителем УрГАУ является Минсельхоз России. На сегодняшний день в рамках международного сотрудничества в вузе заключены и действуют более 40 соглашений с университетами Европы, Азии и стран СНГ.

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