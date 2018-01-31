Экспортный бренд для продукции Свердловской области планируют создать к середине 2018 г.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Региональный экспортный бренд "Сделано на Урале" для продукции, которая произведена на территории Свердловской области, может появиться к середине 2018 года, сообщил в среду президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин.

"Сейчас бренд находится на стадии разработки. Я думаю, что в середине года этот бренд появится, мы увидим результаты работы. Есть рабочая группа, которая прорабатывает позицию с разных сторон", - сказал он.

По словам Беседина, для создания бренда необходимо проводить маркетинговую, дизайнерскую и информационную поддержку. В первую очередь, этот бренд будет ориентирован для продвижения продукции на российском рынке.

"Российский рынок - это наш рынок, который не подлежит санкциям, поэтому на него ориентируемся. Если спросить человека в Калининграде или Владивостоке, то немного будет знать, что Урал - это промышленный центр и индустриальный регион, также этот бренд поможет потребителю выразить свое отношение к продукту", - сказал он.

Выпускать под данным брендом можно будет не только металлургическую и машиностроительную продукцию, но и сельскохозяйственную и медицинскую продукцию. "Также у нас развивается фармкластер, который тоже может выпускать (продукты) под брендом", - отметил он.