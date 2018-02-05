Суд 6 февраля продолжит оглашение приговора по делу о ДТП с 12 погибшими в ХМАО

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Ханты-Мансийский районный суд во вторник продолжит оглашение приговора фигурантам дела о ДТП, которое произошло в декабре 2016 года на трассе Ханты-Мансийск - Тюмень и жертвами которого стали 12 человек. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в суде.

Суд начал оглашать приговор в понедельник.

"Завтра, 6 февраля, в 07:30 мск продолжится оглашение приговора", - сказали в суде.

По данным следствия, 4 декабря 2016 года 33 воспитанника и тренера СДЮСШОР "Сибиряк" выехали на автобусе из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск. На 926-м километре дороги Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск автобус столкнулся с двигавшимся навстречу тягачом, выехавшим на встречную полосу. В результате автобус также выехал на встречную полосу и столкнулся с еще одним грузовым автомобилем. Погибли 12 пассажиров автобуса, в том числе десять детей, а 19 человек, в том числе 16 детей, получили травмы.

Дела в отношении основных фигурантов дела, среди которых директор "Сибиряка" Ирина Тарасова, водитель автобуса Марат Зайнуллин, представитель индивидуального предпринимателя, осуществлявшего перевозки, Александр Сидорук, а также водитель грузовика Volvo Раиль Саитханов находятся на рассмотрении в суде.

Из заключения автотехнической судебной экспертизы следует, что ни Тарасова, ни ее подчиненные не уведомили ГИБДД об организованной перевозке детей. Согласно заключениям судебных экспертиз и иным материалам уголовного дела, дорожные условия в день ДТП были удовлетворительными, видимость составляла примерно 500 метров. Также следователи установили, что Саитханов в июне 2016 года был лишен водительских прав по решению суда, однако сведения об этом в информационную систему ГИБДД были внесены только в декабре.