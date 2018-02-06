Минпромторг: РФ рассчитывает на поддержку Австрии заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

ВЕНА, 6 февраля. /ТАСС/. Россия надеется на поддержку со стороны Австрии заявки Екатеринбурга на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025. Об этом заявил во вторник заместитель министра промышленности и торговли России Георгий Каламанов.

"Надеюсь, что в 2025 году сможем провести всемирную универсальную выставку в России (в Екатеринбурге - прим. ТАСС). Мы также хотели бы, чтобы наши австрийские коллеги поддержали нас в нашей заявочной кампании на 2025 год", - отметил Каламанов во время выступления на бизнес-миссии Российского экспортного центра в Австрии.

В свою очередь торговый представитель России в Австрии Александр Потёмкин отметил в беседе с ТАСС, что "к ЭКСПО-2025 Екатеринбург планирует построить "город будущего", где будут создаваться "технологии, которые сделают мир счастливее". "Размер площади под будущую выставку составляет 555 гектар. Это самая большая площадь за всю историю проведения всемирных выставок. Мы рассчитываем на участие австрийских компаний в реализации этого проекта", - добавил Потёмкин.

Всемирные выставки ЭКСПО-2025 проводятся раз в пять лет, предыдущая проходила в 2015 году в Милане. Екатеринбург боролся за право организовать у себя ЭКСПО-2025, однако победу тогда одержал Дубай.

Место проведения выставки будет определено в ноябре 2018 года во французской столице. Тема, заявленная Екатеринбургом на конкурсе за право принять ЭКСПО-2025, - "Меняя мир: инклюзивные инновации для наших детей и будущих поколений".