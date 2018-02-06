Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 57.22
€ 70.93
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Директор компании в Миассе осужден на три года за махинации с деньгами дольщиков

Новости Урала
6 февраля, 17:02 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Около 96 млн рублей, полученные от 140 участников долевого строительства, по целевому назначению - строительству дома - направлены не были

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Миасский городской суд Челябинской области признал директора фирмы-застройщика "Аркона" виновным в том, что из-за его действий 96 млн рублей 140 дольщиков были потрачены не на строительство жилого многоквартирного дома, как это предполагалось. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года, сообщает во вторник пресс-служба областной прокуратуры.

"Суд признал директора ООО "Аркона" Геннадия Сергеева виновным в злоупотреблении полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия. В результате действий обвиняемого около 96 млн рублей, полученные от 140 участников долевого строительства с марта 2014 по январь 2016 года, по целевому назначению - строительству дома - направлены не были. Судом ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях 2 года", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как было установлено в суде, путем махинаций осужденный вывел деньги дольщиков из-под контроля банка. После этого его заместитель получил возможность ими распоряжаться. В отношении последнего дело выделено в отдельное производство, а сам он находится в международном розыске.

Всего, по данным областного Минстроя, на текущий момент в Челябинской области несколькими застройщиками не исполнены обязательства перед дольщиками 45 многоквартирных жилых домов. В реестр дольщиков, чьи права нарушены, включено около 2,7 тыс. граждан.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Челябинская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бывший глава AIBA: МОК указал федерации бокса на необходимость скорейших реформ
2
Почему обвалился американский индекс Dow Jones
3
Биография кандидата на пост премьер-министра Дагестана Артема Здунова
4
Суд арестовал до 5 апреля бывшего врио председателя правительства Дагестана Гамидова
5
Комиссия МОК выявила новых российских спортсменов, которые связаны с допингом
6
МО РФ: публикация о финансах пилота Филипова должна получить оценку правоохранителей
7
Новый кабмин ФРГ нацелен на восстановления отношений с РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама