Директор компании в Миассе осужден на три года за махинации с деньгами дольщиков

ЧЕЛЯБИНСК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Миасский городской суд Челябинской области признал директора фирмы-застройщика "Аркона" виновным в том, что из-за его действий 96 млн рублей 140 дольщиков были потрачены не на строительство жилого многоквартирного дома, как это предполагалось. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года, сообщает во вторник пресс-служба областной прокуратуры.

"Суд признал директора ООО "Аркона" Геннадия Сергеева виновным в злоупотреблении полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия. В результате действий обвиняемого около 96 млн рублей, полученные от 140 участников долевого строительства с марта 2014 по январь 2016 года, по целевому назначению - строительству дома - направлены не были. Судом ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях 2 года", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как было установлено в суде, путем махинаций осужденный вывел деньги дольщиков из-под контроля банка. После этого его заместитель получил возможность ими распоряжаться. В отношении последнего дело выделено в отдельное производство, а сам он находится в международном розыске.

Всего, по данным областного Минстроя, на текущий момент в Челябинской области несколькими застройщиками не исполнены обязательства перед дольщиками 45 многоквартирных жилых домов. В реестр дольщиков, чьи права нарушены, включено около 2,7 тыс. граждан.