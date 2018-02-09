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Школы Ханты-Мансийска и Сургута закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ

Новости Урала
9 февраля, 16:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

В Югре показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен также в Урае, Нефтеюганске, Октябрьском и Кондинском районах

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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Ученики школ Сургута и Ханты-Мансийска переведены на дистанционное обучение в связи с карантином по гриппу и ОРВИ. Общеобразовательные учреждения Сургута закрыты с 10 февраля, Ханты-Мансийска - с 8 по 14 февраля, сообщили власти муниципалитетов.

"С целью предупреждения эпидемического распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях c 10 февраля 2018 года приостановлен учебный процесс в очной форме", - говорится в сообщении департамента образования Сургута.

На дистанционную форму обучения переведены и школьники Ханты-Мансийска. "С целью минимизации последствий эпидемиологического распространения ОРВИ и гриппа все общеобразовательные учреждения города с 8 по 14 февраля включительно переведены на дистанционную форму обучения", - сообщается на сайте администрации города.

По данным управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в Урае, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, Октябрьском и Кондинском районах.

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