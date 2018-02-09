Первый крытый хоккейный корт открылся в Нягани

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Первый крытый хоккейный корт, который позволит местным жителям заниматься хоккеем и другими зимними видами спорта, открылся в городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Стоимость проекта составила около 30 млн рублей, сообщил в пятницу ТАСС директор "Спортивной школы "Центр спортивной подготовки" Заур Гусейнов.

"В Нягани открылся первый крытый хоккейный корт, на котором можно заниматься хоккеем, фигурным катанием и другими видами спорта. <…> На строительство было выделено 15 млн рублей в рамках благотворительной программы "Формула хороших дел" компанией "Сибур", а также 15 млн рублей город вложил на монтаж, создание инфраструктуры и благоустройства территории", - сказал он.

По словам Гусейнова, крытый корт площадью 2 тыс. квадратных метров с ноября по март будет использоваться под зимние виды спорта, однако летом на территории будут укладывать искусственный газон для занятий футболом и тренировки спортсменов. "В корте будет естественная температура, в нем нет оборудования для поддержания температуры. Зимой будет лед, весной он будет таять, летом будет уложен газон. В корте с ноября по март будет заниматься отделение детского хоккея, будет организован также доступ для желающих покататься на льду", - отметил он.

Он добавил, что строительство крытого корта было начато в августе 2017 года. "Здание было построено в короткие сроки. Это очень долгожданный проект, потому что на открытых кортах заниматься зимой невозможно. Это первое подобное сооружение в Нягани, по моей информации в Ханты-Мансийском автономном округе подобных сооружении пока тоже нет", - подчеркнул он.