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В якутском поселке из-за пожара в котельной ограничена подача тепла

Новости Урала
19 февраля, 6:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, февраля. /ТАСС

Пожар локализован

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ТАСС, 19 февраля. Из-за пожара в пристройке к котельной в поселке Югоренок в Якутии ограничено теплоснабжение, сообщается в понедельник на официальном портале республики.

"В ночь на понедельник в поселке Югоренок Усть-Майского района из-за возгорания в пристрое произведена остановка котельной. <…> Котельная отапливает семь многоквартирных домов и три социальных объекта. Под ограничением теплоснабжения находятся около 240 человек", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, температура воздуха в населенном пункте составляет около 30 градусов мороза. При этом в региональном ГУ МЧС отметили, что поскольку в большинстве домов - печное отопление, и у администрации есть обогреватели, угрозы жизнеобеспечения жителей поселка нет.

Пожар произошел в помещении резервного источника питания.

По предварительным данным, оборудование котельной не пострадало. В ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия) добавили, что пожар локализован.

"Проводится работа по запуску циркуляционных насосов для недопущения замерзания теплоносителя. Также для аварийно-восстановительных работ из поселка Солнечный выехали технические специалисты филиала АО "Теплоэнергосервис", представители местной администрации", - добавили в пресс-службе республиканского правительства.

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