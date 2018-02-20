В Екатеринбурге горит типография на площади 70 кв. метров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Офисное здание, в котором находится типография, горит на площади 70 квадратных метров в Екатеринбурге. Пострадавших в результате пожара нет, сообщила во вторник ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области Наталья Зырянова.

"Там, по предварительной информации, находится типографское оборудование. Угрозы распространения огня нет. Людей в здании не было, пострадавших нет. Ориентировочная площадь пожара - 70 квадратных метров", - сказала она.