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В Екатеринбурге горит типография на площади 70 кв. метров

Новости Урала
20 февраля, 8:00 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, февраля. /ТАСС

Пострадавших в результате ЧП нет

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Офисное здание, в котором находится типография, горит на площади 70 квадратных метров в Екатеринбурге. Пострадавших в результате пожара нет, сообщила во вторник ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области Наталья Зырянова.

"Там, по предварительной информации, находится типографское оборудование. Угрозы распространения огня нет. Людей в здании не было, пострадавших нет. Ориентировочная площадь пожара - 70 квадратных метров", - сказала она.

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