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В школах Тюменской области отменен карантин по ОРВИ и гриппу

Новости Урала
26 февраля, 9:35 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 26, февраля. /ТАСС

С 16 по 22 февраля учащиеся продолжали занятия дистанционно

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© Валерий Матыцин/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Карантин, введенный на прошлой неделе во всех школах Тюменской области в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, в понедельник отменен, сообщили ТАСС в управлении регионального Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что с 16 по 22 февраля все школы Тюмени, Ишима, Ялуторовска и Тобольска закрыли на карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом. Школьники продолжали занятия дистанционно.

"Управление Роспотребнадзора по Тюменской области уведомило оперативный штаб по предупреждению распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом и санитарно-противоэпидемические комиссии (СПЭК) в муниципальных образованиях о стабилизации ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе. Все школьники возобновили учебный процесс с 26 февраля", - сказала собеседница агентства.

По информации департамента образования Тюмени, в школах сохранится ежедневный утренний осмотр медиками учеников и сотрудников.

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