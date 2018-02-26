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В Свердловской области в частном доме взорвался газовый баллон

Новости Урала
26 февраля, 10:02 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, февраля. /ТАСС

Никто не пострадал, жилище восстановлению не подлежит

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Взрыв газового баллона произошел в понедельник в частном доме в поселке Мостовское Свердловской области, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Сегодня утром на Среднем Урале в одном из частных домов прогремел взрыв с последующим пожаром. Жилище восстановлению не подлежит. Чудом никто из людей, в том числе несовершеннолетние, не пострадал. ЧП не носит криминальный характер, оно произошло по причине неисправного газового оборудования", - сообщил глава пресс-службы Валерий Горелых.

По его данным, сообщение о взрыве в деревянном одноэтажном доме поступило в дежурную часть полиции Верхней Пышмы в понедельник в 05:25 мск от бригады скорой помощи. Спасатели потушили пожар в 06:40. Полиция проводит проверку по данному факту, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Горелых отметил, что в доме проживала семья из четырех человек, и сейчас органы местной власти подыскивают временное жилье для них.

"Первой неладное заподозрила девочка Эля, она услышала шипение у 50-литрового газового баллона, Россияпозвонила и рассказала об этом маме, которая велела срочно всем выбежать на улицу. Через мгновение прогремел взрыв, а затем вспыхнул пожар. Бабушке стало плохо оттого, что семья осталась без крова. С предварительным диагнозом "инфаркт" неотложка доставила ее в больницу для оказания необходимой помощи", - пояснил Горелых.

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