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Аномальные морозы продержатся в Свердловской области до конца февраля

Новости Урала
26 февраля, 10:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, февраля. /ТАСС

По данным синоптиков, среднесуточная температура воздуха будет на 7-12 градусов ниже климатической нормы

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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Синоптики продлили до 28 февраля метеорологическое предупреждение из-за аномальных морозов, которые пришли в регион, сообщили в понедельник в Уральском гидрометцентре.

По данным синоптиков, в связи с проникновением "арктического воздуха в умеренные широты на севере Свердловской области и в Пермском крае 26-28 февраля ожидается аномально холодная погода при среднесуточной температуре воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы". "В ночные часы температура воздуха ожидается -27 - 33, днем -17 - 22", - говорится в сообщении.

Как отметила в беседе с корреспондентом ТАСС главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко, подобные понижения температуры случаются в регионе один или несколько раз за зиму. "В прошлом году такие аномальные периоды были неоднократно. Эта зима не такая холодная, но тем не менее в январе аномалии были в восточных районах области, сейчас в северных районах области", - сказала она.

В Уральском гидрометцентре уточнили, что предупреждение в регионе действует с 23 февраля.

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