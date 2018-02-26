Сербские туристы планируют посетить на Урале места, связанные с семьей Романовых

ТЮМЕНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Сербские туроператоры подали заявку на организацию программ для туристов по памятным местам Тюменской области, связанным с семьей последнего российского императора Николая II. Об этом в понедельник сообщила ТАСС директор Агентства турима и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

"По итогам туристической выставке в Белграде, где Тюменская область представила национальный туристический проект "Императорский маршрут", поступила заявка от сербских туроператоров на организацию программы для туристов из Сербии. Мы всегда рады новым гостям, такие выставки помогают наладить новые контакты и познакомить потенциальных туристов с культурой и туристическим потенциалом нашего региона. Иностранные туристы приезжают в область, знакомятся с нашей культурой и достопримечательностями, а затем рассказывают своим друзьям и знакомым о путешествии - это лучший инструмент по привлечению туристов в регион", - сказала она.

По данным агентства, в рамках "Императорского маршрута" в Тюменской области туристы посетят Софийско-Успенский собор в Тобольске, Тобольский кремль - единственный каменный кремль в Сибири, а также музей Григория Распутина в селе Покровском. Ключевым объектом маршрута станет Музей царской семьи в Тобольске, который откроется весной в Доме генерал-губернатора.

Ранее сообщалось, что презентация нового национального туристического проекта "Императорский маршрут" прошла 19 сентября 2017 года в Москве в рамках выставки "Отдых - 2017". Маршрут реализуется под эгидой Министерства культуры РФ совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Министерство культуры РФ определило Тюменскую область координатором проекта.

Международная выставка "Sаjam Turizma" в Белграде проходила с 22 по 25 февраля, во время которой российские регионы на единой экспозиции представили свои туристические возможности. Тюменская область на стенде была представлена местным Агентством туризма и продвижения.

В 2016 году Тюменскую область посетили более 2,6 млн туристов. По предварительной оценке, в 2017 году туристско- экскурсионный поток региона составит 2,7 млн человек. В 2018 году в регионе впервые запустят программы для иностранных туристов.