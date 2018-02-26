Новый медцентр в Нижнем Тагиле оснащен цифровым рентгеном для людей с инвалидностью

НИЖНИЙ ТАГИЛ, (Свердловская область), 26 февраля. / ТАСС/. Рентген для людей с ограниченными возможностями установлен в открывшемся в понедельник новом медицинском центре в Нижнем Тагиле, который построен научно-производственной корпорацией "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех").

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщал, что в регионе планируется развивать высокотехнологичную медицину, обновить автопарк службы скорой помощи и улучшить оснащенность медицинских бригад. В этом году на Среднем Урале, по словам главы региона, заработает 20 больниц по "бережливым" технологиям.

"В открывшемся в понедельник медицинском центре установлена цифровая рентгенографическая система с беспроводным детектором, который можно разместить непосредственно под одеялом или рядом с телом пациента. Это позволяет получать изображения, которые с помощью фиксированного детектора получить сложно или невозможно, а также обследовать пациентов с ограниченной подвижностью даже в инвалидном кресле. Система выдает изображения с высоким разрешением всего через несколько секунд после съемки", - сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе УВЗ.

В новом медцентре имеется и клинико-диагностическая лаборатория с полной автоматизацией основных технологических процессов. "Пробирки и контейнеры будут обозначаться штрих-кодом, что позволит полностью избежать ошибок на этапах выполнения и выдачи результатов лабораторных исследований", - пояснили в пресс-службе.

Пока медицинский центр доступен только для сотрудников УВЗ и их семей. Решается вопрос, чтобы в дальнейшем он принимал жителей Дзержинского района Нижнего Тагила с населением в 130 тыс. человек.

"Общая площадь четырехэтажного здания поликлиники на 800 посещений в смену составляет почти 17 тыс. кв. метров. В ней разделены потоки здоровых людей, проходящих профилактический медосмотр, и посетителей с заболеваниями. Сейчас штат сотрудников составляет около 200 человек, иногородним специалистам предоставляется служебное жилье в новом доме, который специально для специалистов построил "Уралвагонзавод", - сказали в пресс-службе УВЗ.

По словам гендиректора УВЗ Александра Потапова, открытие поликлиники создаст дополнительные возможности медицинского обслуживания для жителей Нижнего Тагила. "То оборудование, которое сегодня поставлено, та квалификация, которая есть у наших врачей, я надеюсь, позволит всем обеспечить хорошее здоровье", - рассказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Об "Уралвагонзаводе"

Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" занимается разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, подвижного железнодорожного состава.

В конце декабря 2016 года указом президента РФ 100% акций "Уралвагонзавода" переданы от Росимущества госкорпорации "Ростех".