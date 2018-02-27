Занятия в школах в нескольких городах УрФО отменили из- за морозов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. /ТАСС/. Школы нескольких городов Уральского федерального округа во вторник вновь частично отменили занятия из-за сильных морозов.

"Во всех муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры) из-за погоды отменены занятия у учащихся с первого по девятый классы", - сообщили ТАСС в окружном департаменте образования. По данным Гидрометцентра региона, во вторник в округе ожидается похолодание до минус 40 градусов.

В комитете по образованию города Тобольска (Тюменская область) отметили, что из-за низкой температуры воздуха отменены занятия у школьников начальных классов. По данным регионального Гидрометцентра, температура воздуха утром составила минус 27 градусов.

Ранее сообщалось, что в минувший понедельник в связи с похолоданием частично были отменены занятия в школах Ханты- Мансийска, Нижневартовска, Сургута и Тобольска. В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) ученикам первой смены, с первого по шестой классы, было рекомендовано отказаться от посещения занятий.