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Занятия в школах в нескольких городах УрФО отменили из- за морозов

Новости Урала
27 февраля, 10:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

Во вторник в Югре ожидается похолодание до минус 40 градусов, в Тобольске температура воздуха утром составила минус 27 градусов

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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. /ТАСС/. Школы нескольких городов Уральского федерального округа во вторник вновь частично отменили занятия из-за сильных морозов.

"Во всех муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры) из-за погоды отменены занятия у учащихся с первого по девятый классы", - сообщили ТАСС в окружном департаменте образования. По данным Гидрометцентра региона, во вторник в округе ожидается похолодание до минус 40 градусов.

В комитете по образованию города Тобольска (Тюменская область) отметили, что из-за низкой температуры воздуха отменены занятия у школьников начальных классов. По данным регионального Гидрометцентра, температура воздуха утром составила минус 27 градусов.

Ранее сообщалось, что в минувший понедельник в связи с похолоданием частично были отменены занятия в школах Ханты- Мансийска, Нижневартовска, Сургута и Тобольска. В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) ученикам первой смены, с первого по шестой классы, было рекомендовано отказаться от посещения занятий.

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Темы
Тюменская область Ямало-Ненецкий автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ
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