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Директору ветеринарной лаборатории в Челябинской области предъявлено обвинение во взятке

Новости Урала
27 февраля, 11:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

По данным следствия, обвиняемый получал взятку в виде бессрочного безвозмездного пользования автомобилем BMW

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МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Следственные органы предъявили обвинение в получении взятки директору Челябинской межобластной ветеринарной лаборатории. По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по Челябинской области, обвиняемый получал взятку в виде бессрочного безвозмездного пользования автомобилем BMW.

"Следственные органы СК РФ по Челябинской области предъявили директору Челябинской межобластной ветеринарной лаборатории обвинение по статье УК РФ "Получение взятки", - сообщили в пресс-службе во вторник.

Накануне директор лаборатории был задержан. По версии следствия, с июля 2016 года обвиняемый лоббировал интересы коммерческой организации при поставке ветеринарных препаратов сельхозпредприятиям, за что получал от представителя организации возможность бессрочного пользования автомобилем BMW.

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