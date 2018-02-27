Директору ветеринарной лаборатории в Челябинской области предъявлено обвинение во взятке

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Следственные органы предъявили обвинение в получении взятки директору Челябинской межобластной ветеринарной лаборатории. По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по Челябинской области, обвиняемый получал взятку в виде бессрочного безвозмездного пользования автомобилем BMW.

"Следственные органы СК РФ по Челябинской области предъявили директору Челябинской межобластной ветеринарной лаборатории обвинение по статье УК РФ "Получение взятки", - сообщили в пресс-службе во вторник.

Накануне директор лаборатории был задержан. По версии следствия, с июля 2016 года обвиняемый лоббировал интересы коммерческой организации при поставке ветеринарных препаратов сельхозпредприятиям, за что получал от представителя организации возможность бессрочного пользования автомобилем BMW.