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Крупнейшую в России козоводческую ферму планируют построить в Свердловской области

Новости Урала
27 февраля, 12:24 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, февраля. /ТАСС

Укомплектовать стадо планируется племенными козами, которых двумя партиями доставят из-за рубежа

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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Компания "УГМК-Агро" намерена построить крупнейшую в России козоводческую ферму, в селе Покровском Артемовского района Свердловской области. Работы по созданию производства предполагается начать в 2018 году, а молоко собираются поставлять на новый завод детского питания, сообщил во вторник журналистам генеральный директор "УГМК-Агро" Илья Бондарев.

"Мы купили 8,2 тыс. гектаров земли в Артемовском городском округе, приступаем к проектированию этой фермы. Мы хотим завезти туда две породы коз, для того чтобы в будущем "УГМК-Агро" было основным предприятием, которое обеспечивает племенным молодняком РФ. Эта ферма должна нам дать 50 тонн молока в сутки, это важно, поскольку мы будем строить новый завод по производству детского питания из козьего молока для возрастной группы от шести месяцев до трех лет", - сказал он.

Бондарев добавил, что укомплектовать стадо планируется племенными козами, которых двумя партиями доставят из-за рубежа. "В этом году мы начнем фундаментные работы. Мы построим самую крупную ферму в Европе и России", - уточнил генеральный директор "УГМК-Агро".

По данным пресс-службы компании, новая ферма будет рассчитана на содержание 12 тыс. дойных коз. Предполагается, что реализация проекта позволит Свердловской области войти в число лидеров по промышленному производству козьего молока. На ферме будут получать 18,2 тыс. тонн козьего молока в год. Для обслуживания производства планируется организовать около 200 рабочих мест.

"УГМК-Агро" работает на территории Свердловской области по двум направлениям - молочное животноводство и выращивание овощей закрытого грунта. Осенью 2016 года компания открыла козью ферму, доставив на Урал из Франции стадо альпийских коз. Молоко-сырье двух ферм перерабатывают на Верхнепышминском молочном заводе, входящем в состав агрохолдинга.

Под строительство еще одной козьей фермы приобрели землю в селе Покровском, в эксплуатацию новый объект введут в две очереди - в 2020 году и в 2021 году. В перспективе фермы "УГМК-Агро" планируют заниматься продажей животных для разведения.

О компании

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников. "УГМК-Агро" управляет активами сельского хозяйства и пищевой промышленности.

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