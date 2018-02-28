Более 23 тыс. литров спиртосодержащей жидкости изъяли в подпольном цехе в Копейске

ЧЕЛЯБИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Сотрудники управления МВД по Челябинской области обнаружили цех по производству нелегальной спиртосодержащей жидкости на территории Копейска. Полицейские изъяли более 23 тыс. литров различных спиртосодержащих моющих средств и технической жидкости, сообщили в пресс-службе ведомства в среду.

"На территории города Копейска выявлен цех по производству нелегальной спиртосодержащей технической жидкости (моющие средства, технические жидкости - прим. ТАСС). Сотрудниками главного управления МВД России по Челябинской области в цехе изъято производственное оборудование, этикетки, клише, пищевые ароматизаторы и готовая продукция общим объемом более 23 тыс. литров. Таким образом, в результате принятых сотрудниками полиции мер в продажу не поступил потенциально опасный товар, представляющий угрозу для здоровья потребителей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что образцы изъятой жидкости направили на исследование в экспертно-криминалистический центр управления МВД по Челябинской области. Проводится проверка.