Тюменская полиция изъяла в подпольном цеху более 9 тыс. литров нелегального алкоголя

ТЮМЕНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции закрыли в Тюменской области подпольный цех по производству алкоголя, оперативники изъяли более 9 тыс. литров спиртосодержащей продукции на 1 млн рублей, сообщили в среду в пресс-службе регионального главка МВД.

"Проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых обнаружена линия по производству и розливу продукции, изъято свыше 4,3 тыс. литров фальсифицированной водки в стеклянных бутылках, а также 5 тыс. литров спиртосодержащей продукции в пластиковой таре стоимостью более 1 млн рублей, что составляет особо крупный размер. Кроме того, в ходе обысков обнаружены наклейки, пробки для бутылок, коробки, наклейки, имитирующие специальные марки РФ", - сообщили в пресс-службе.

Тюменская полиция задержала двух подозреваемых в организации подпорного цеха, они дали признательные показания.