Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.03:
$ 56.37
€ 68.91
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дело о ДТП с семью погибшими в ХМАО направлено в суд

Новости Урала
28 февраля, 12:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

По данным прокуратуры, обвиняемый в январе 2017 года, двигаясь по дороге Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск на автомобиле Toyota, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя региона по делу о ДТП с семью погибшими и направила дело в суд. Об этом сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО).

По данным ведомства, мужчина в январе 2017 года, двигаясь по дороге Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск на автомобиле Toyota, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi. В результате ДТП погибли семь человек.

"Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Пыть-Яха (ХМАО). <...> После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - уточнили в ведомстве.

Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ханты-Мансийский автономный округ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: США готовят ВС Европы к применению тактического ядерного оружия против России
2
Лавров: РФ сократила ядерный арсенал более чем на 85% по сравнению с пиком холодной войны
3
КС Украины признал неконституционным закон о статусе русского языка
4
По факту ДТП с девятью жертвами в Башкирии возбуждено дело
5
СК возбудил дело против замглавы МВД по Красноярскому краю‍
6
Возможный организатор поставки "аргентинского кокаина" представлялся работником спецслужб
7
СМИ: глава МВД Украины приобрел отель в Италии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама