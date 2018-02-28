Дело о ДТП с семью погибшими в ХМАО направлено в суд

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя региона по делу о ДТП с семью погибшими и направила дело в суд. Об этом сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО).

По данным ведомства, мужчина в январе 2017 года, двигаясь по дороге Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск на автомобиле Toyota, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi. В результате ДТП погибли семь человек.

"Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Пыть-Яха (ХМАО). <...> После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - уточнили в ведомстве.

Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.