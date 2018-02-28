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В Свердловской области задержаны шесть человек за мошенничество в сфере автострахования

Новости Урала
28 февраля, 21:22 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, февраля. /ТАСС

По данным полиции, подозреваемые своими действиями причинили жителям региона многомиллионный ущерб

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Свердловские полицейские задержали шесть человек по подозрению в мошенничестве в сфере автострахования, сообщил ТАСС в среду руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых. Он отметил, что задержанные своими действиями причинили многомиллионный ущерб жителям Свердловской области.

"В Екатеринбурге в ходе спецоперации сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержана группа граждан - четверо мужчин и две женщины, которые подозреваются в серии мошенничеств, связанных с автострахованием", - сказал Горелых.

Он отметил, что подозреваемые предоставляли в страховые компании фиктивные документы о якобы произошедших дорожно-транспортных происшествиях, после чего незаконно получали компенсации. "Таким образом серьезные убытки понесли сразу несколько известных фирм", - сказал Горелых.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

"По местам жительства фигурантов сыщики провели обыски, изъяты предметы и документы, имеющие важное значение для расследования махинаций, в том числе бухгалтерская отчетность. Ходатайство полиции о необходимости ареста подозреваемых судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга Евгений Зырянов рассмотрел положительно, и своим решением заключил под стражу на время следствия троих наиболее активных участников группы, остальные до судебного разбирательства будут находиться на подписке о невыезде", - отметил Горелых.

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