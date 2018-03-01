Арбитраж вернул предприятию "Мечела" в Челябинске разрешение на выбросы

ЧЕЛЯБИНСК, 1 марта. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Арбитражный суд Челябинской области отменил приказ регионального управления Росприроднадзора России, которым в июне 2017 года было аннулировано разрешение на выбросы загрязняющих веществ Челябинскому заводу по производству коксохимической продукции ("Мечел-Кокс", входит в группу "Мечел"). Об этом говорится в материалах суда.

"Признать приказ управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области… "Об аннулировании разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ)" недействительным", - говорится в постановлении суда.

По данным пресс-службы прокуратуры Челябинской области, разрешение на выбросы было выдано предприятию в марте 2016 года. При этом, как посчитали в надзорном ведомстве, были нарушены положения о нормативах выбросов. Руководителю областного управления Росприроднадзора было внесено представление, на основании которого он и отменил приказ о выдаче разрешения на выбросы. Предприятие с этим не согласилось и обжаловало решение в суде.

"Мечел-Кокс" удовлетворен тем, что Арбитражный суд Челябинской области принял во внимание доводы компании, и считает решение справедливым. Предприятие настаивало на том, что проект нормативов выбросов загрязняющих веществ, на основании которого в 2016 году выдано разрешение, был разработан и утвержден в соответствии с действующим природоохранным законодательством и в установленном порядке прошел все необходимые экспертизы и согласования в контролирующих органах", - прокомментировали ТАСС в пресс- службе завода.

ООО "Мечел-Кокс" (Челябинский завод по производству коксохимической продукции") выпускает кокс. Завод обеспечивает производственные потребности предприятий компании "Мечел", а также реализует свою продукцию на внутреннем и внешнем рынках.