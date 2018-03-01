Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.03:
$ 56.43
€ 68.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Арбитраж вернул предприятию "Мечела" в Челябинске разрешение на выбросы

Новости Урала
1 марта, 12:33 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Разрешение на выбросы было выдано "Мечел-Коксу" в марте 2016 года, при этом, как посчитали в прокуратуре, были нарушены положения о нормативах выбросов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 1 марта. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Арбитражный суд Челябинской области отменил приказ регионального управления Росприроднадзора России, которым в июне 2017 года было аннулировано разрешение на выбросы загрязняющих веществ Челябинскому заводу по производству коксохимической продукции ("Мечел-Кокс", входит в группу "Мечел"). Об этом говорится в материалах суда.

"Признать приказ управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области… "Об аннулировании разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ)" недействительным", - говорится в постановлении суда.

По данным пресс-службы прокуратуры Челябинской области, разрешение на выбросы было выдано предприятию в марте 2016 года. При этом, как посчитали в надзорном ведомстве, были нарушены положения о нормативах выбросов. Руководителю областного управления Росприроднадзора было внесено представление, на основании которого он и отменил приказ о выдаче разрешения на выбросы. Предприятие с этим не согласилось и обжаловало решение в суде.

"Мечел-Кокс" удовлетворен тем, что Арбитражный суд Челябинской области принял во внимание доводы компании, и считает решение справедливым. Предприятие настаивало на том, что проект нормативов выбросов загрязняющих веществ, на основании которого в 2016 году выдано разрешение, был разработан и утвержден в соответствии с действующим природоохранным законодательством и в установленном порядке прошел все необходимые экспертизы и согласования в контролирующих органах", - прокомментировали ТАСС в пресс- службе завода.

ООО "Мечел-Кокс" (Челябинский завод по производству коксохимической продукции") выпускает кокс. Завод обеспечивает производственные потребности предприятий компании "Мечел", а также реализует свою продукцию на внутреннем и внешнем рынках.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Челябинская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фигуристка Боброва продаст подаренный ей за серебро ОИ автомобиль ради благотворительности
2
"Нафтогаз" утверждает, что пока не получал от "Газпрома" возврата предоплаты за газ
3
Лукашенко грозит РФ ответными мерами на ограничения поставок белорусского продовольствия
4
Путин и Медведев чествовали олимпийских призеров, вручив им ордена и ключи от автомобилей
5
Шувалов предложил ФНС рассмотреть возможность ввести платные допуслуги населению
6
Как проходило послание Владимира Путина Федеральному собранию РФ
7
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама