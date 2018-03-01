Военная делегация из Узбекистана посетила учения танкистов на Урале

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Делегация Вооруженных сил Узбекистана изучила методики боевой подготовки на полигоне танковой дивизии Центрального военного округа, дислоцированной под Челябинском. Об этом в четверг сообщил помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.

"Офицеры во главе с командующим войсками Ташкентского военного округа генерал-майором Баходиром Курбановым изучили новейшие методики подготовки танкистов на Урале. Делегация наблюдала за этапом боевой стрельбы батальонной тактической группы с использованием разведывательного ударного комплекса, познакомились с работой командных пунктов по организации взаимодействия подразделений различных родов и видов войск, а также оценили тактические приемы танкистов в ходе отработки рейдовых действий и захода во фланг условному противнику", - сказал Рощупкин.

Им также были показаны район восстановления боеспособности и практические действия по дозаправке техники, выдаче боеприпасов, ремонту "поврежденных" машин и психологической помощи военнослужащим.

В учениях приняли участие более 500 человек.

"Сегодня делегация Вооруженных сил Республики Узбекистан продолжит работу в Самарском гарнизоне", - пояснил полковник.

Ранее ТАСС сообщал, что делегация из Узбекистана прибыла в Екатеринбург для изучения опыта Центрального военного округа.