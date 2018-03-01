Четыре жителя Челябинской области обвиняются в убийстве главы Копейска в 1995 году

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Следственные органы управления Следственного комитета по Челябинской области предъявили четверым местным жителям обвинение организации и совершении в августе 1995 года убийства главы города Копейска, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета РФ (СК).

"В Челябинской области четырем местным жителям в соответствии со степенью участия предъявлено обвинение в <...> убийстве и соучастии в убийстве. Следствием установлено, что в августе 1995 года обвиняемые организовали и совершили убийство главы города Копейска в связи с осуществлением им служебной деятельности... В настоящее время они отбывают наказание за совершение других преступлений. <...> Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии", - говорится в сообщении.

Ранее руководитель регионального управления Следственного комитета Денис Чернятьев сообщил журналистам, что следственным управлением совместно с управлением уголовного розыска раскрыто убийство в 1995 году главы Копейска Сергея Вялова. Чернятьев напомнил, что Вялова застрелили у подъезда собственного дома. По версии следствия, для исполнения убийства привлекались жители другого региона. Других подробностей руководитель областного управления СК не раскрыл.

Копейск - город-спутник Челябинска, население около 150 тыс. человек.